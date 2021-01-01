Ses yalıtım bariyeri ya da ağır ses yalıtım bariyeri, olarak adlandırılmakta olan ürün, yer kaybı ve ses izolasyon amaçlarıyla tercih edilir. Ağır ses izolasyon bariyerleri epdm esaslı olup yüksek ses yutum katsayısına sahip ses izolasyon malzemesidir. Yüksek ses kesim performansıyla birlikte titreşim emici özel yapısıyla sesin bir yerden başka bir yere geçişini engellemek için kullanılır. Uygulama anlamında oldukça pratik bir kullanım kolaylığı sunar. Sağladığı etki olarak tam anlamıyla fiyat/performans ürünüdür. Son dönemlerin en popüler yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Sebebi ise ses ve gürültü yalıtımında istenenden daha iyi sonuçlar ortaya çıkarmasıdır. Özellikle iki kat alçıpan levha arasında sandviç olarak kullanılırsa en kaliteli ses yalıtımı sağlar.

Ağır epdm ses bariyerleri profesyonel bir yalıtım üründür ve yüksek ses yutum değerlerine sahiptir.Yüksek yoğunluk ve yüksek ses kesme performansına yönelik titreşim emici özel esnek yapısı ile sesin bir ortamdan diğerine geçişini engellemek için tasarlanmıştır.Ses yalıtımı sağlamak için tavan ve duvar kaplama içinde kullanılır. Tercih edilme sebepleri arasında diğer bir etken ise gürültü ve rahatsız edici sesleri kolayca ber taraf ediyor oluşudur. Birçok farklı ortamda kullanılabilme ayrıcalığına sahip olması önemlidir. Titreşim önleyici anlamında da istenen sonuçları ortaya çıkartmaktadır.

Titreşimi önlemek için ise parke atlı ve şap altı olarak kullanılır.Ağır epdm bariyer ses frekansı yüksek olan yerlerde veya sesin yüksek ölçüde kesilmesinin istendiği yerlerde kullanılmaktadır. Epdm ses izolasyon bariyeri klima, havalandırma, yat marineleri, ısıtma sistemleri, soğutma sistemleri, yangın sistemleri vb. mekanlarda sıkça tercih edilerek kullanılmaktadır. Alçıpan, sunta, tahta veya duvar içerisine kaplama yapılarak ses izolasyonu sağlanır. 3,5 - 5 - 6 ve 7kg olarak bulunmaktadır. 1000 DNS yoğunluğundadır.

Ses yalıtımın kalitesini iletkenliği düşürmeye yarayan kauçuk ses yalıtım bariyeri kullanarak sağlanmaktadır. Dilerseniz ekstra olarak bu bariyeri makine odanızın zemininde titreşim emici veya ses emici olarak kullanılabilir. Bariyerli ses yalıtım süngerleri farklı ölçü ayrıcalıklarından oluşur. Ses yalıtım bariyeri de100 cm X 100 cm levha ebatları ve 100 cm X 10 mt ebatlarına sahip rulo şeklinde üretilir. EPDM kauçuk bariyer1 adet 1m² üzerinden fiyatlandırılır. Sahip olduğu kalınlık 2,8 mm civarındadır. Kalınlık anlamında da 21-23 desibel özelliğine sahip ürünlerdir. Çift tarafı akustik keçe kaplı olması sebebiyle akustik olarak istenen sonucu kolayca sunabilir. Yanmazlık özelliğine sahip bir izolasyon ürünüdür. Bu özel ürün sayesinde havadan kaynaklanmakta olan gürültü oluşumları en aza indirgenebilir.

Kauçuk ses yalıtım bariyeri kendi başına mükemmel bir ses kesici bariyer görevi görmektedir. Ancak ses yalıtım süngerleri ile kullanıldığında daha güçlü bir ses yalıtım malzemesi olacağından ses izolasyon süngerleri arasında bariyer olarak da kullanılmaktadır.

Doğal kurşun bariyerler kauçuk bariyer şeklinde, 1 mm ile 5 mm arasında özel olarak yoğunlukları artırılarak üretilmektedir.

Ses Yalıtım Bariyeri Kullanım Alanları nelerdir

Ortak duvar ses yalıtma

Ofis yalıtımında

Tiyatro ve toplantı salonu yalıtımında

Çift kat alçıpan arası yalıtımda

Katlar arası tavan yalıtımında

Jeneratör odası yalıtımında,

Klima kabini yalıtımında,

Makine dairesi yalıtımında,

Server odası yalıtımında,

Eğlence ve düğün organizasyon salonlarının yalıtımında

İnşaat sektöründe

Denizcilik alanında

Otomotiv sanayinde

HVAC gibi farklı üretim sektörlerinde de sıklıkla tercih edilir.

Yıllar öncesinde kauçuk yerine kurşun levha kullanılırdı, günümüz teknolojisinde kurşun bariyerin yerini doğal epdm kauçuk almıştır. Kauçuk zemin ses yalıtım bariyeri ses transmisyonu olarak da bilinir.