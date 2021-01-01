Ürün Fiyatları
ses izolasyon malzemeleri

TEKNİK SÜNGER SES YALITIMI Ürün Fiyatları

Fiyat Listesi

Ses Yalıtım Süngeri

 

piramit sünger yumurta sünger
YANMAZ AKUSTİK PİRAMİT SÜNGER

Akustik düzen sağlamak ve yankıyı
 önlemek için sesin olduğu her yerde kullanılabilir.

Piramit Sünger Fiyatları

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Yanmaz Piramit Sünger

Akustik düzen sağlamak ve yankıyı önlemek için sesin olduğu her yerde kullanılabilir.
YOĞUNLUKKALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
50 DNS 40 mm  
50 DNS 50 mm  
50 DNS 70 mm  
YANMAZ AKUSTİK YUMURTA VİYOL SÜNGER

Yanmazlık sertifikaları
UL, CE TSE belgeleri vardır.Kendiliğinden yapışkanlı yapılabilir.

Yumurta Sünger Fiyatları

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Yanmaz Yumurta Sünger

YOĞUNLUKKALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
50 DNS 30 mm  
50 DNS 40 mm  
50 DNS 50 mm  
labirent sünger special sünger
YANMAZ AKUSTİK LABİRENT SÜNGER

Tek başına veya farklı ses yalıtım
malzemeleri ile kullanılarak akustik
ses yalıtımı sağlanır.

Labirent Sünger Fiyatları

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Yanmaz Labirent Sünger

YOĞUNLUKKALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
50 DNS 30 mm  
50 DNS 40 mm  
50 DNS 50 mm  
YANMAZ SPECIAL SÜNGER

Sadece 38 mm kalınlığında
mevcuttur. Akustik mekanlarda istenilen yalıtım sağlanır.

Spesiyal Sünger Fiyatları

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Yanmaz Special Sünger

YOĞUNLUKKALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
50 DNS 38 mm  
Beyaz Melamin Sünger Gri Melamin Sünger
AKUSTİK BEYAZ BASOTECT SÜNGER 

Melamin köpüğün vermiş olduğu antibakteriyel özelliği sayesinde çok sağlıklıdır. 4 Modeli bulunmaktadır.

Beyaz Melamin Sünger Fiyatları

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Yanmaz Beyaz Basotect Sünger

MODELİKALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
(Yum. - Lab.) 20 mm  
(Yum. Lab.) 30 mm  
(Special) 35 mm  
(Yumurta) 40 mm  
(Piramit) 40 mm  
(Piramit) 50 mm  
AKUSTİK GRİ BASOTECT SÜNGER

Antibakteriyel malzemeden elde edilir. Yumurta,Spesiyal,Labirent ve Düz
modelleri bulunur.

Gri Basotect Sünger Fiyatları

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Yanmaz Gri Basotect Sünger

MODELİKALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
(Yum. - Lab.) 20 mm  
(Yum. - Lab.) 30 mm  
(Special) 35 mm  
(Yumurta) 40 mm  
(Piramit) 40 mm  
(Labirent) 50 mm  
(Piramit) 50 mm  
flexi 50 sünger tekno touch sünger
VİCOUSTİC FLEXİ A50 SÜNGER

Flexi süngerler akustik süngerlerdir.50*50 ebatları bulunmaktadır. Sadece siyah renkte mevcuttur.

Flexi Sünger Fiyatları

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Vicoustic Flexi A50

YOĞUNLUKKALINLIKÜRÜN FİYATI
26 DNS 40 mm  
26 DNS 50 mm  
TEKNO TOUCH SÜNGER

İstediğiniz renkte imal edilebilir.Pahlı ve pahsız modelleri bulunur.

Tekno Touch Fiyatları

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Tekno touch Sünger

DESENKALINLIKÜRÜN FİYATI
Spesiyal Labirent Yumurta Piramit 30 mm  
Düz 30 mm  
Düz 40 mm  
düz firex sünger bariyerli akustik sünger
YANMAZ AKUSTİK DÜZ SÜNGER

Desenli sünger istemiyor ancak yankıyı kesmek istiyorsanız akustik düz süngeri kullanabilirsiniz.

Düz Sünger Fiyatları

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Yanmaz Düz Sünger

YOĞUNLUKKALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
50 DNS 10 mm  
50 DNS 20 mm  
50 DNS 30 mm  
50 DNS 40 mm  
50 DNS 50 mm  
BARİYERLİ AKUSTİK SÜNGER

Akustiğin oluşmasını ve gürültünün engellenmesini sağlamak için bu ürünler kullanılır.

Bariyerli Akustik Sünger Fiyatları

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Bariyerli Akustik Süngerler

DESENKALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
DÜZ 22,5 mm  
Piramit - Yumurta - Labirent - Special 40 mm  
bondex süngerpan bariyerli bondex süngerpan
REBONDED BONDEX SÜNGERPAN

Süngerpan diğer süngerlerden daha
etkili ses yalıtım performansı göstermektedir.

Bondex Sünger Fiyatları

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Rebonded Bondex Süngerpan

YOĞUNLUKKALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
120 DNS 20 mm  
120 DNS 30 mm  
120 DNS 50 mm  
150 DNS 10 mm  
150 DNS 20 mm  
150 DNS 30 mm  
150 DNS 50 mm  
BARİYERLİ SÜNGERPAN

Ses izolasyonu ve ses yalıtımında kullanıldığında %80 'e varan oranla ses kesebilir.

Bariyerli Süngerpan Fiyatları

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Bariyerli Bondex Süngerpan

DETAYKALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
10 mm + Bariyer + 10 mm 22 mm  
15 mm + Bariyer + 15 mm 32 mm  
ses yalıtım bandı fiyatları pvc bariyer
SES YALITIM BANDI

Alçıpan profillerin üzerinde kullanılabilir. Tek tarafı kendinden yapışkanlı olarak üretilir.

Fiyat listesi için tıklayınız

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Özel Sünger

DETAYKALINLIKÜRÜN FİYATI
(30mm 150 DNS Bondex+5 kg Bariyer+4 cm Yumurta-Labirent Sünger) 7cm  
AĞIR EPDM (PVC) BARİYER

Tek başına bile yüksek ölçüde ses keser. Ses yalıtım kapılarıyla ve süngerleriyle birlikte kullanılır.

Ağır Epdm Bariyer Fiyatları

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Epdm Pvc Bariyer

KalınlıkAĞIRLIKÜRÜN FİYATI
2mm 4 KG  
3mm 5 KG  
5mm 10 KG  
basstrap sünger bass küpü
 BASSTRAP KÖŞE SÜNGERİ

Köşelere kaçan sesin geri dönüşünü engellemek için köşelerde bu ürün kullanılır.

BassTrap Köşe Süngeri Fiyatları

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Basstrap Sünger

YOĞUNLUKKALINLIKÜRÜN FİYATI
26 DNS 30 cm*60 cm  
BASS KÜPÜ

Bassküpü basstrap süngeri ile birlikte uygulamalarda kullanılır. Poliüretan köpükten imal edilir.

Bass Küpü Fiyatı

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Bass Küpü

YOĞUNLUKKALINLIKÜRÜN FİYATI
26 DNS 10 cm * 10 cm  
26 DNS 20 cm * 20 cm  
26 DNS 30 cm * 30 cm 30 TL+KDV
26 DNS 40 cm * 40 cm  
kauçuk mantar kauçuk
KAUÇUK LEVHA

Zeminde oluşan titreşimli sesleri kesmek alt kata veya ortama sesin yankılanmasını önlemek için kullanılır.

Kauçuk Levha Fiyatları

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Kauçuk Levha

KALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
5 mm  
MANTARLI KAUÇUK LEVHA

Mantar ve kauçuğun karışımından elde
edilen bu malzeme zeminde meydana gelen rahatsız edici seslerin yutumunu sağlar.

Mantarlı Kauçuk Fiyatları

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Mantarlı Kauçuk Levha

KALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
4 mm  
6 mm  
akustik karo halı fiyatları akustik halı
AKUSTİK KARO HALI

Pvc tabanlıdır. 50×50 cm ebadında üretilir. Mavi,bej ve bordo standart renkleridir. Model ve renk için bilgi alabilirsiniz..

Akustik Karo Halı Fiyatları

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Akustik Karo Halı

KALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
8mm  
AKUSTİK HALI

Uygulamalarda oldukça etkili olan bu malzeme kolay temizlenebilen ve rutubet yapamayan bir malzemedir.

Akustik Halı Fiyatları

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Akustik Halı

ÖZELLİKKALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
4 rengi mevcuttur. 8 mm  
kumaş panel akustik kumaş
KUMAŞ PANEL

İçerisinde ses yalıtım malzemesi (cam yünü) bulunup ön yüzeyi ses emici kumaş ile kaplanan üründür.

Kumaş Panel Fiyatları

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Kumaş Panel

ÖZELLİKKALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
Farklı boyutlarda üretilebilir. 20 mm  
Farklı boyutlarda üretilebilir. 40 mm  
AKUSTİK KUMAŞ

Kumaş panelin,masa seperatörünün ve akustik paravanın görünür yüzlerine kaplanarak malzemelerde yankı kesme performansı sağlar.

Akustik Kumaş Fiyatları

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KALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
1cm  
seperatör paravan
MASA SEPERATÖRÜ

İçerisine taşyünü konularak yüzeyi kumaş ile kaplanır.Kenarları çelik profilden yapılmaktadır.

Masa Seperatörü Fiyatları

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Masa Seperatörü

ÖZELLİKKALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
İstenilen ölçüde üretilir. 20 mm  
İstenilen ölçüde üretilir. 40 mm  
AKUSTİK PARAVAN

Ofis vb. mekanlarda çok sık tercih edilen şık görünüm sağlayan akustik panellerdir.

Paravan Fiyatları

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Akustik Paravan

ÖZELLİKKALINLIKÜRÜN FİYATI (m2)
İstenilen ölçüde üretilir. 40 mm  
heraklite panel sünger yapıştırıcı
HERAKLİTE PANEL

Çimento ve kavak ağacının karıştırılması ile edilir. Darbeye danayıklıdır.

Heraklite Panel Fiyatları

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Heraklite Panel

ÖZELLİKKALINLIKÜRÜN FİYATI(m2)
Yanmaz B1 Sınıf 25 mm  
Yanmaz B1 Sınıf 50 mm  
SOLİD YAPIŞTIRICI

Ses yalıtım malzemelerini yapıştırmak için kullanılır.Uzun ömürlü kullanım sağlar.

Solid Yapıştırıcı Fiyatları

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SOLİD YAPIŞTIRICI

ÖZELLİKAĞIRLIKÜRÜN FİYATI
6 ay kullanım süresi . 3 kg  
6 ay kullanım süresi . 17 kg  

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Ses İzolasyon Malzemeleri

ses yalıtım malzemeleri * ses yalıtımı