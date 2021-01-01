Ses Yalıtım Süngeri

Akustik düzen sağlamak ve yankıyı önlemek için sesin olduğu her yerde kullanılabilir.

Tek başına veya farklı ses yalıtım malzemeleri ile kullanılarak akustik ses yalıtımı sağlanır.

Melamin köpüğün vermiş olduğu antibakteriyel özelliği sayesinde çok sağlıklıdır. 4 Modeli bulunmaktadır.

Akustiğin oluşmasını ve gürültünün engellenmesini sağlamak için bu ürünler kullanılır.

Süngerpan diğer süngerlerden daha etkili ses yalıtım performansı göstermektedir.

Tek başına bile yüksek ölçüde ses keser. Ses yalıtım kapılarıyla ve süngerleriyle birlikte kullanılır.

Köşelere kaçan sesin geri dönüşünü engellemek için köşelerde bu ürün kullanılır.

Mantar ve kauçuğun karışımından elde edilen bu malzeme zeminde meydana gelen rahatsız edici seslerin yutumunu sağlar.

Zeminde oluşan titreşimli sesleri kesmek alt kata veya ortama sesin yankılanmasını önlemek için kullanılır.

AKUSTİK KARO HALI Pvc tabanlıdır. 50×50 cm ebadında üretilir. Mavi,bej ve bordo standart renkleridir. Model ve renk için bilgi alabilirsiniz.. Akustik Karo Halı Fiyatları KAPAT Akustik Karo Halı KALINLIK ÜRÜN FİYATI(m2) 8mm