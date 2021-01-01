Ses Yalıtım Süngeri

|YANMAZ AKUSTİK PİRAMİT SÜNGER
Akustik düzen sağlamak ve yankıyı
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Yanmaz Piramit Sünger
|YANMAZ AKUSTİK YUMURTA VİYOL SÜNGER
Yanmazlık sertifikaları
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Yanmaz Yumurta Sünger
|YANMAZ AKUSTİK LABİRENT SÜNGER
Tek başına veya farklı ses yalıtım
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Yanmaz Labirent Sünger
|YANMAZ SPECIAL SÜNGER
Sadece 38 mm kalınlığında
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Yanmaz Special Sünger
|AKUSTİK BEYAZ BASOTECT SÜNGER
Melamin köpüğün vermiş olduğu antibakteriyel özelliği sayesinde çok sağlıklıdır. 4 Modeli bulunmaktadır.
Beyaz Melamin Sünger Fiyatları
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Yanmaz Beyaz Basotect Sünger
|AKUSTİK GRİ BASOTECT SÜNGER
Antibakteriyel malzemeden elde edilir. Yumurta,Spesiyal,Labirent ve Düz
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Yanmaz Gri Basotect Sünger
|VİCOUSTİC FLEXİ A50 SÜNGER
Flexi süngerler akustik süngerlerdir.50*50 ebatları bulunmaktadır. Sadece siyah renkte mevcuttur.
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Vicoustic Flexi A50
|TEKNO TOUCH SÜNGER
İstediğiniz renkte imal edilebilir.Pahlı ve pahsız modelleri bulunur.
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Tekno touch Sünger
|YANMAZ AKUSTİK DÜZ SÜNGER
Desenli sünger istemiyor ancak yankıyı kesmek istiyorsanız akustik düz süngeri kullanabilirsiniz.
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Yanmaz Düz Sünger
|BARİYERLİ AKUSTİK SÜNGER
Akustiğin oluşmasını ve gürültünün engellenmesini sağlamak için bu ürünler kullanılır.
Bariyerli Akustik Sünger Fiyatları
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Bariyerli Akustik Süngerler
|REBONDED BONDEX SÜNGERPAN
Süngerpan diğer süngerlerden daha
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Rebonded Bondex Süngerpan
|BARİYERLİ SÜNGERPAN
Ses izolasyonu ve ses yalıtımında kullanıldığında %80 'e varan oranla ses kesebilir.
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Bariyerli Bondex Süngerpan
|SES YALITIM BANDI
Alçıpan profillerin üzerinde kullanılabilir. Tek tarafı kendinden yapışkanlı olarak üretilir.
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Özel Sünger
|AĞIR EPDM (PVC) BARİYER
Tek başına bile yüksek ölçüde ses keser. Ses yalıtım kapılarıyla ve süngerleriyle birlikte kullanılır.
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Epdm Pvc Bariyer
| BASSTRAP KÖŞE SÜNGERİ
Köşelere kaçan sesin geri dönüşünü engellemek için köşelerde bu ürün kullanılır.
BassTrap Köşe Süngeri Fiyatları
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Basstrap Sünger
|BASS KÜPÜ
Bassküpü basstrap süngeri ile birlikte uygulamalarda kullanılır. Poliüretan köpükten imal edilir.
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Bass Küpü
|KAUÇUK LEVHA
Zeminde oluşan titreşimli sesleri kesmek alt kata veya ortama sesin yankılanmasını önlemek için kullanılır.
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Kauçuk Levha
|MANTARLI KAUÇUK LEVHA
Mantar ve kauçuğun karışımından elde
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Mantarlı Kauçuk Levha
|AKUSTİK KARO HALI
Pvc tabanlıdır. 50×50 cm ebadında üretilir. Mavi,bej ve bordo standart renkleridir. Model ve renk için bilgi alabilirsiniz..
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Akustik Karo Halı
|AKUSTİK HALI
Uygulamalarda oldukça etkili olan bu malzeme kolay temizlenebilen ve rutubet yapamayan bir malzemedir.
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Akustik Halı
|KUMAŞ PANEL
İçerisinde ses yalıtım malzemesi (cam yünü) bulunup ön yüzeyi ses emici kumaş ile kaplanan üründür.
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Kumaş Panel
|AKUSTİK KUMAŞ
Kumaş panelin,masa seperatörünün ve akustik paravanın görünür yüzlerine kaplanarak malzemelerde yankı kesme performansı sağlar.
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|MASA SEPERATÖRÜ
İçerisine taşyünü konularak yüzeyi kumaş ile kaplanır.Kenarları çelik profilden yapılmaktadır.
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Masa Seperatörü
|AKUSTİK PARAVAN
Ofis vb. mekanlarda çok sık tercih edilen şık görünüm sağlayan akustik panellerdir.
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Akustik Paravan
|HERAKLİTE PANEL
Çimento ve kavak ağacının karıştırılması ile edilir. Darbeye danayıklıdır.
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Heraklite Panel
|SOLİD YAPIŞTIRICI
Ses yalıtım malzemelerini yapıştırmak için kullanılır.Uzun ömürlü kullanım sağlar.
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SOLİD YAPIŞTIRICI
Yanmaz Piramit Sünger | Yanmaz Yumurta Sünger | Akustik Labirent Sünger | Yanmaz Special Sünger | Melamin Piramit Sünger | Melamin Yumurta Sünger | Melamin Labirent Sünger | Melamin Special Sünger | Epdm Ses Bariyeri | Kauçuk Levha | Mantarlı Kauçuk Levha | Kauçuk Tabanlı Akustik Halı | Bariyerli Sünger | Bariyerli Bondex Sünger | Bariyerli Melamin Sünger | Bariyerli Akustik Sünger | Akustik Kumaş | Akustik Kumaş Panel | Akustik Paravan | Masa Seperatörü | Akustik Difüzör Panel | Baffle Akustik Tavan Panel | Kanopi Asma Tavan Panel | Akustik Oda Kitleri | Akustik Kapı | Akustik Kabin | Celenit Çimento Katkılı Ahşap Yongalı Duvar Levhası | Heraklite Ahşap Yünü
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