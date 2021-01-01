Bariyerli bondex sünger, farklı özelliğe sahip kumaş parçalarının ya da süngerlerin ayrıştırılarak sıkıştırılmış hale getirilmesi ile darbeye dayanıklı ve yüksek yoğunluklu ses izolasyon malzemesidir. Ses izolasyon malzemelerinin en etkilisi bariyerli rebonded bondex süngerpandır. Çünkü hem süngerpan hemde epdm bariyer sesi kesmede üstün performans sağlamaktadır. İkisi birlikte kullanılınca ses izolasyonunu sağlamış olmaktayız.

Bu ses izolasyon malzemesini sesin çok yüksek olduğu alanlarda kullanabilirsiniz. Ses problemlerini ortadan kaldırma anlamında istenen sonuçları sunmaktadır. Yüksek kaliteye sahip izolasyon malzemesi olarak günümüzün gelişmiş malzemeleridir. Pratik kullanma özelliklerine sahip oluşu, hafif oluşu ve maliyetlerinin düşük oluşu sebebiyle geniş alanlarda kullanım olanağı sunar. Gerekli üretim testlerinden geçirilerek yalıtım ve izolasyon sektöründe kullanıma en uygun ürünler arasında yer edinmiştir.

Örnek verecek olursak kazan dairesi, jeneratör dairesi,soğutucu kabini vb. mekanlar için kullanıma sahiptir. Bina içi yan duvarlar, tavanlar, zeminlerde kullanıma uygun bir potansiyele sahiptir. Bariyerli bondex sünger, iki bondex sünger içinde bulunan PVC ses bariyeri sayesinde maksimum kaliteye sahip bir ses yalıtım malzemesi özelliği taşır. Bariyerli bondex sünger, kullanıcı ihtiyaçlarına paralel bir ürün kalınlığı sunar. Zengin ayrıcalıklardan oluşurken 13 mm en düşük ve 103 mm yüksek kalınlık seçeneğine sahiptir. Bu iki birim arasında farklı kalınlıkta ürünlerde satışa sunulmaktadır.

Bariyerli Bondex Sünger Uygulama